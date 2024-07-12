Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Fırtına, Zeleznicar Pancevo ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2024- 12:19