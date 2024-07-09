Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Szeged Csanad ile karşılaşak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2024- 13:30