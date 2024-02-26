Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. Trabzonspor sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2024- 13:01