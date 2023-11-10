Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, konuk takım ise çıkış yakalama peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

TRABZONSPOR KONYASPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Larsen, M.Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu.

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, Uğurcan, Muric, Cicaldau, Marlos, Sokol.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Eren Elmalı ve sakatlıkları devam eden Orsic ile Umut Bozok maçta süre alamıyor.