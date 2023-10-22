Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtları...

Trabzonspor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki oynanacak maç 23 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.