Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig'den transfer ettiği Fildişi Sahilli oyuncusu Nicolas Pepe, Trabzonspor dergisinin ekim ayı sayısına röportaj verdi.

İŞTE PEPE'NİN SÖZLERİ:

Elbette bunu düzeltmeye çalışıyorum ve biliyorum ki her şey daha iyi olacak. Hem bireysel hem de kolektif olarak kulüple birlikte çalışarak bunu aşıyoruz.

Arteta'nın, "O olağanüstü bir çocuk, çok çabaladı. O zamanlar ödediğimiz para onun hatası değil. İşler yolunda gitmediğinde hayatına devam etmek zorundasın. İşe yaramıyorsa aynı şeyi denemenin bir anlamı yok. Doğru karardı." ifadelerini kullandığı hatırlatılan Fildişi Sahilli oyuncu, şu değerlendirmede bulundu:

Evet, antrenörüm bunu söyledi gerçekten. Yüksek bedelli teklif benim istediğim şey değil, siz iyi olursanız bu tür teklifler gelir. İyi performans sergileyemediğiniz vakit de eleştiriler gelmeye başlar. Antrenörüm beni savunmuş ama onun da söylemiş olduğu gibi olumsuzluk durumunda devam etmeli, gelişmeli ve yolunuza giderken asla durmamalısınız. O dönemin aslında bu bağlamda bana çok faydası oldu. Yani negatifin yanında pozitif de vardır, onu bulmalısınız.

9 numarada, geçen sezon da 10 numarada iyi oyunlar çıkardım. En iyi hissettiğim yer sağ kanat, orada daha faydalı olduğumu düşünüyorum ama görev verildiğinde diğer pozisyonlarda da oynayabilmem benim kuvvetli olduğum özellik ve bunu göstermek için çalışırım. Eğer çok ihtiyaç olur ve savunmada oynamam gerekirse, daha çok sol bekte verimli olabilirdim, öndeki alanı kullanabilirdim bu şekilde. Stoper profiline uyduğumu söyleyemem."

Özel hayatında herhangi bir pişmanlığının olmadığını belirten Pepe, "Ancak sportif açıdan bakılınca 2016'da Fildişi Sahili A Milli takımına birinci veya ikinci çağrıldığımda, Fransa ile dostluk maçı yapmıştık. Fransa'da doğduğum ve çift vatandaşlığım olduğu için bu maç benim için önemliydi. Milli formayla ilk golümü Fransa'ya atacağım bir pozisyonu yakalamış ama atamamıştım. Bu kaçan pozisyon beni çok etkilemişti o dönem." ifadelerini kullandı.

Üstelik kulübüm için henüz bir şey yapamamama rağmen. Bir oyuncuyu karşılamaktan mutlu olan taraftarları daha önce görmemiştim çünkü. Global açıdan Türk taraftarı farklı bir seviyede, çok tutkulular. Trabzon taraftarıysanız futbolla uyuyup futbolla yiyor, içiyorsunuz sanki. Dünyada ise Marsilya taraftarı çok ayrı, Velodrome Stadı'ndaki ambiyans beni her zaman çok etkilemiştir. Ayrıca Afrika taraftarı da Trabzon'daki gibi futbolu yaşar.

Bu anlarda vazgeçmeyi düşünen çok insan oldu ama kendi adıma mücadeleden asla vazgeçmem. Hatta uzak kaldığım o dönem bana, daha kuvvetli geri dönebilmem için bir güç oldu. Kesinlikle hiçbir şekilde pes etmem. Bu her gün uğruna çabalamanız gereken bir şeydir. Her zaman daha fazla gol atmak, asist yapmak ve daha iyi performans sergilemek istersiniz. Bu da düzenli gelişim gerektirir ve benim hedefim de her seferinde kendimi bu konularda geliştirmektir. Günümüz futbolunda ise takıma yardımcı olmak savunmaya gelmek ya da taktik gibi konularda değişim göstermemiz gereken birçok şey var. Bu gibi konularda gelişmek her zaman istenen bir şeydir. Dolayısıyla ben de her gün gelişmeye çalışıyorum. Dünden daha iyi olmak için çok çalışmak gerekir. Şu an iyi olduğunuzu düşündüğünüz bir özelliğiniz yarın yeterli olmayabilir. Bunun için çalışmak zorundasınız.

Fildişi Sahilli oyuncu, dünyanın en iyi ligi olarak İngiltere'yi örnek vererek, "Çünkü karşılaştığınız her takım çok güçlü ve yenmesi çok zordur. Box-to-box oynarlar ve çok fazla efor sarf edersiniz, zorlanırsınız. Gördüğüm kadarıyla Türk ligi daha çok geçişe dayalı bir lig, elbette iyi ekiplerin, futbolcuların olduğu bir lig." ifadesini kullandı.

Uzun bir yol, henüz bir başlangıç. Bu uzun yol ve her zaman her şey iyi gitmiyor. Çok fazla iniş ve çıkışlar var. Çok fazla koşuyor, çok çalışıyorsunuz. Hayatınızda çıkışlar olduğu gibi inişler de var. Tam olarak da bu inişlerde iyi çalışır, mental olarak da kuvvetli olursanız bu kez en zirveye çıkmayı başarırsınız. Eğer bir genç, başarı için gerekli zihinsel ve fiziksel güce sahipse başarılı olacaktır.