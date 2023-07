Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor Mehmet Can Aydın'ı kiraladı

Trabzonspor Mehmet Can Aydın'ı kiraladı Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Schalke 04 forması giyen Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2023- 12:02 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023- 12:13









Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Schalke 04 forması giyen Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.



Mehmet Can Schalke 04 formasıyla toplamda 43 maçta sahaya çıktı





MEHMET CAN AYDIN KİMDİR?



9 Şubat 2002 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Übach-Boscheln Jugend'de başladı. Ardından Mönchengladbach altyapısına geçti. 2014'te Schalke altyapısına transfer oldu. 2021 yılında ise A takıma yükseldi. Defans hattında oynayan Mehmet Can Aydın, sağ bek olarak görev yapıyor. 21 yaşındaki genç futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.