Trabzonspor Mehmet Can Aydın'ı kiraladı
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Schalke 04 forması giyen Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
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Yayın Tarihi: 28.07.2023- 12:02 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023- 12:13
Mehmet Can Schalke 04 formasıyla toplamda 43 maçta sahaya çıktı
MEHMET CAN AYDIN KİMDİR?
9 Şubat 2002 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Übach-Boscheln Jugend'de başladı. Ardından Mönchengladbach altyapısına geçti. 2014'te Schalke altyapısına transfer oldu. 2021 yılında ise A takıma yükseldi. Defans hattında oynayan Mehmet Can Aydın, sağ bek olarak görev yapıyor. 21 yaşındaki genç futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.