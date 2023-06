Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Alanyaspor'u 5-1 ile geçti. Maçın ardından Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.



İŞTE BJELICA'NIN SÖZLERİ:



Marek benim çalıştırdığım, beraber çalışma fırsatı bulduğum en büyük oyunculardan biri. Harika bir insan, harika bir futbolcu. Bize çok yardımcı oldu. Her yerde, her şeyi yapmaya çalışan harika bir insan, harika bir futbolcu. Böyle bir vedayı hak ettiğini düşünüyorum. Gelecek hayatında da başarılar dilemek istiyorum.

Saha içinde ve saha dışında harika bir insan. Hem saha içinde bir futbolcuyu kaybettik, hem de bize çok yardım eden birisi bizimle olmayacak. Benim için onun son antrenörü olmak büyük bir gurur. İşini saygıyla yapan bir insan. Son anlarda dahi idmanlara ilk gelen, en çok çalışan inanılmaz bir insan. Artık ailesiyle birlikte vakit geçirme vakti. Hamsik'i her zaman çok güzel hatırlayacağız. Onunla her zaman iletişimde olacağız.