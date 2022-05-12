TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan eski futbolculara davet! İşte listedeki isimler...

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da kutlamalar için gün sayılıyor. Bordo mavililer, 2010-11 sezonunda forma giyen eski futbolcularını, bu maça şampiyonluk kutlamaya davet etti. Peki, listede kimler var? İşte o isimler ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 11:20 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022- 11:23