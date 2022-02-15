Trabzonspor haberi: Fırtına gurbetçi avında! Listede 3 isim var...

Süper Lig'in lideri Trabzonspor devre arasında yaptığı takviyelerle dikkat çekmişti. Bordo-mavililer bununla birlikte geleceğe yatırım amaçlı 3 gurbetçi futbolcuyu daha sezon sonunda kadrosuna katmak için girişimlerine hız verdi. İşte o isimler ve detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 13:28