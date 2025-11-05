Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları | 5 Kasım Çarşamba altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım fiyatları

Kapalı Çarşı'da altın fiyatları, yatırımcı ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası ile FED'in faiz indirimlerinin sonrasında, ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayındaki faiz indirimi yapmamaya yönelik açıklamalarıyla altın fiyatlarında dalgalanma yaşandı. Küresel piyasalarda birbiri ardına rekorlar kırarak zirveye ulaşan, ardından gerileyen altın fiyatları, gün sonunda önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,9 azalarak 5 milyon 535 bin liraya indi. 5 Kasım Çarşamba günü gram altın ise 5 bin 344 TL seviyesinden satışa sunuldu. İşte anlık piyasa ve döviz kuru izleme...

Giriş Tarihi: 05.11.2025 06:44

Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarındaki güncel durum yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlerdir düşüşte olan altın, FED yetkililerinin önümüzdeki ay için faiz indiriminin olmayabileceğini ifade etmesiyle yaşadığı değer kaybını sürdürüyor. Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın ikinci işlem gününü 3 bin 958,8 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 5 milyon 535 bin lira oldu. Gram altın ise haftanın üçüncü gününe 5 bin 344 TL'den işlem görerek başladı. İşte Kapalı Çarşı'da altın fiyatları...

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 5 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.08 (Alış) - 42.09 (Satış)

◼EURO: 48.32 (Alış) - 48.47 (Satış)

◼STERLİN: 54.80 (Alış) - 54.84 (Satış)

▶Gram Altın Alış: 5.341,17₺

▶Gram Altın Satış: 5.341,86₺

▶Çeyrek Altın Alış: 8.922,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.019,00₺

▶Yarım Altın Alış: 17.844,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.027,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 35.283,12₺

▶Tam Altın Satış: 35.989,34₺

▶Ata Altın Alış: 36.385,71₺

▶Ata Altın Satış: 37.314,10₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 4.979,24₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.026,36₺

▶Gümüş Alış: 64,36₺

▶Gümüş Satış: 64,43₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 5 Kasım Çarşamba günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.