07 Ocak 2022, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Kaan Ayhan olmazsa listede 2 isim var!

Fırtına’da Kaan Ayhan olmazsa listede iki isim var!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Trabzonspor transferde durmak bilmiyor. Bordo-mavililer, kariyerine Sassuolo'da devam eden milli futbolcu Kaan Ayhan için şartları zorlarken İtalyanlar bonservis bedelini yüksekten tutuyor. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor listesine Ömer Toprak ve Fatih Kuruçuk'u ekledi. İşte son detaylar...

Trabzonspor'da stopere düşünülen Kaan Ayhan için de çabalar sürüyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre ancak Sassuolo ile aradaki fark ciddi. İlk temasta 8 milyon euro talep eden İtalyan kulübünün fazla indirime gitmediği ve oyuncunun da 2. yarı planlamasında önemli yere sahip olduğu ifade edildi. Kaan'ın babası, "Kaan'a Beşiktaş'ın da ilgisi vardı, gerçekleşmedi. Trabzonspor'la ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Sassuolo'nun kararı önemli. Türkiye, bizim vatanımız. Şartlar oluşursa neden olmasın?" dedi. Yönetim, alternatif olarak Ömer Toprak, Fatih Kuruçuk vezorlam ile de ilgileniyor.
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