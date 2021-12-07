07 Aralık 2021, Salı

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın listesinde Ola Solbakken ve Ola Brynhildsen var!

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Giriş Tarihi: 07.12.2021

Süper Lig'de en yakın rakibine 12 puan fark atan Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları kapsamında gündeme iki oyuncu girdi. Bordo-mavililerin listesinde Ola Solbakken ve Ola Brynhildsen var. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor'un kanat transferi için listesi bir hayli kabarık. Bordo-mavililerin görüştüğü iki Norveçli oyuncu var. Fotomaç'ın derlediği habere göre Biri adını her geçen gün parlatan Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken, diğeri de Molde'den Ola Brynhildsen. Solbakken bu sezon 25 maçta forma giydi. 6 gol kaydederken, 4 de asist yaptı. Brynhildsen ise 29 mücadelede boy gösterdi. 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.



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