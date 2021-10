TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan 29 Ekim mesajı!

İşte Başkan Ağaoğlu'nun 29 Ekim mesajı;

"Sevgili Trabzonspor ailesi;

Bugün; Yüce Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde büyük mücadele vererek kurduğu Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümündeyiz.

Her gününde, her anında, her yaşında; bir istikbal ve istiklal mücadelesi veren Cumhuriyetimizin 98. yılını, ilk günkü heyecanla kutlamaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz.

Cumhuriyet bizler için sadece bir kavram, sadece bir bayram veya sadece bir yönetim biçimi değildir. Cumhuriyet; tüm Türkiye'yi bir araya getiren büyük bir başarı hikayesidir. Cumhuriyet; inanç, azim ve kararlılıktır. Cumhuriyet; karakter, zekâ, ileri görüş ve tek vücut olmaktır.

Cumhuriyet Türkiye'dir. Türkiye de Cumhuriyet!

Değerli Trabzonspor camiası;

Fikirleri, ilke ve inkılaplarıyla her daim yolumuzu aydınlatan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan toprağı için canını, kanını veren, hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize bu çok önemli günde, bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Tüm gençlerimizin, Cumhuriyetin kuruluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişerek büyümesi uğruna verilen mücadelelerin kıymetini bilerek olgunlaşmasını temenni ediyorum.

Saygı ve sevgilerimle,

Ahmet Ali AĞAOĞLU"

