TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Yeni baba olan Cornelius'un özel uçakla gelmek istemesi ve sahaya çıkması, takımla idmana hiç çıkmayan Hamsik'in oynama arzusu ve 90 dakika sahada kalışı, ağrıları olmasına rağmen oynama istediğini teknik ekibe ileten Bakasetas'ın özverisi alınan üç puan kadar değerliydi. Başarı gelecekse özveri şart, özveri için ise bir takım olabilmek olmazsa olmaz. Trabzonspor bunu fazlasıyla başardı her ne kadar ders alınacak çok şey sığsa da geride kalan 90 dakikaya.