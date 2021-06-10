Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren ve gelecek sezon Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Gervinho ve Hamsik gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına'da listeye son olarak, Ademola Lookman, Halil Akbunar, Alfonso Espino gibi isimler geldi. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

JAKUB SWIERCZOK

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına, Ludogorets'te forma giyen Jakub Swierczok'u renklerine bağlamak istiyor. Polonyalı futbolcu forvet bölgesinde oynuyor ve attığı goller ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

REINALDO

Gervinho ve Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor'un gündemine gelen bir diğer isim Reinaldo oldu. Trabzonspor, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sol bek için 2 milyon euro bonservis teklif etti.

MARCELO SARACCHI

Marlon'un performansından beklenen verimi alamayan Trabzonspor, Galatasaray'ın bonservisini almaktan vazgeçtiği Marcelo Saracchi için RB Leipzig ile görüşmelere başladı.

UMUT MERAŞ

Trabzonspor ile Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş için yarış halinde. Trabzonspor, daha önce 3 milyon euro talep eden Umut Meraş'ın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.

FODE KOITA

Fırtına 12. yabancı futbolcusunu kadrosuna katmak üzere... Kasımpaşa forması giyen Koita ile anlaşan Trabzonspor, transfer tescil döneminin açılmasını bekliyor.

ADEMOLA LOOKMAN

Sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da kiralık geçiren Ademola Lookman, Fırtına'nın gündemine geldi. Lookman için Avcı'nın ve scout ekibinin de raporu olumlu olursa bir görüşme yapılacak.

ALFONSO ESPINO

Cadiz ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alfonso Espino Trabzonspor'un gündemine geldi. Bordo mavili ekip Espino'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

HALİL AKBUNAR

Galatasaray'ın ısrarla istediği Göztepe'nin yıldızı Trabzonspor'un radarına girdi. Yeni yabancı sınırlaması kararı ardından yerli transferine yönelen Fırtına, limitlerin açıklanmasını bekliyor.

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