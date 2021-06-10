10 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer listesindeki isimler! Ademola Lookman, Halil Akbunar, Alfonso Espino...

Trabzonspor'da transfer şov başlıyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika transfer haberleri... 'i 4. sırada bitiren ve gelecek sezon yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Gervinho ve Hamsik gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına'da listeye son olarak, , , gibi isimler geldi. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

JAKUB SWIERCZOK

'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına, 'te forma giyen 'u renklerine bağlamak istiyor. Polonyalı futbolcu forvet bölgesinde oynuyor ve attığı goller ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

REINALDO

Gervinho ve Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor'un gündemine gelen bir diğer isim Reinaldo oldu. Trabzonspor, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sol bek için 2 milyon euro bonservis teklif etti.

MARCELO SARACCHI

Marlon'un performansından beklenen verimi alamayan Trabzonspor, Galatasaray'ın bonservisini almaktan vazgeçtiği için ile görüşmelere başladı.

UMUT MERAŞ

Trabzonspor ile Galatasaray, milli futbolcu için yarış halinde. Trabzonspor, daha önce 3 milyon euro talep eden Umut Meraş'ın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.

FODE KOITA

Fırtına 12. yabancı futbolcusunu kadrosuna katmak üzere... forması giyen Koita ile anlaşan Trabzonspor, transfer tescil döneminin açılmasını bekliyor.

ADEMOLA LOOKMAN

Sezonu ekiplerinden 'da kiralık geçiren , Fırtına'nın gündemine geldi. Lookman için Avcı'nın ve scout ekibinin de raporu olumlu olursa bir görüşme yapılacak.

ALFONSO ESPINO

Cadiz ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Trabzonspor'un gündemine geldi. Bordo mavili ekip Espino'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

HALİL AKBUNAR

Galatasaray'ın ısrarla istediği 'nin yıldızı Trabzonspor'un radarına girdi. Yeni yabancı sınırlaması kararı ardından yerli transferine yönelen Fırtına, limitlerin açıklanmasını bekliyor.

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