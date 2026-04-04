Süper Lig'deki zirve yarışında; bu hafta oynanacak olan iki maçla birlikte kartlar yeniden dağıtılabilir. Bugün Trabzonspor'la Galatasaray, yarın ise F.Bahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu iki maçtan çıkacak sonuç zirve yarışını şekillendirecek. Bugünkü dev mücadele öncesinde iki takımın rakamlarına baktığımızda Galatasaray önde duruyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre; iki ekibin de birbirine üstünlük kurduğu alanlar var. Örneğin; Galatasaray yerde daha etkiliyken, Trabzonspor hava toplarında rakibine karşı üstün.

TAM ZIT İSTATİSTİKLER

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de rakip ağlara 62 gol bıraktı ve en fazla gol atan takım konumunda. Sarı-kırmızılılar, bu gollerin; sadece 8'ini kafa vuruşlarıyla kaydetti. Trabzonspor ise 53 gol attı ve 16'sı kafayla geldi. Karadeniz ekibi, duran top gollerinde ligin en iyisi olarak göze çarpıyor. Fırtına, tam 21 golü duran toplardan buldu. Ancak Aslan da duran toplarda en az gol yiyen takım. Galatasaray, bu sezon ligde sadece 4 tane duran top golü yedi. Galatasaray ayrıca ligin de en az gol yiyen takımı konumunda. (18).

LİGİN EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de hem hücum hem de savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 26 karşılaşmada rakip fileleri 62 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan ayrıca 18 golle de Göztepe ile birlikte en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca +44 ile de ligde en iyi averaja sahip takım.

GALATASARAY LİGDE DE ÜSTÜN

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 105 defa rakip oldu. Bu müsabakaların 47'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 32'sinde de bordo-mavililer rakibini mağlup etti. 26 mücadele de berabere sonuçlandı. Lig karşılaşmalarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.