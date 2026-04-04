Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı. Bordo-mavili takımın teknik direktör Fatih Tekke, dev maç için galibiyet planını belirledi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de büyük gün geldi çattı. Trabzonspor, bugün ezeli rakibi Galatasaray'ı Papara Park'ta ağırlayacak. Bu dev maç, Karadeniz devi için tarihi bir fırsat. Fırtına, 27 hafta sonunda 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle 60 puan elde ederek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada zirve yarışını sürdürüyor. Şu an geçen sezon lig sonundan 9 puan daha fazla toplamayı başaran bordo mavililer, Fatih Tekke ile şaha kalktı. İkinci sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşit olan Fırtına, lider Cimbom'un 4 puan gerisinde. Aslan'ın bir maçı eksik ama Trabzonspor bugün kazanırsa zirve ile fark bir puana inecek.

FATİH TEKKE'DEN ŞUT EMRİ

Karadeniz devi, 2021-22 sezonunda şampiyon olduğu dönemin ardından ilk kez zirve ile puan farkını bire indirme fırsatı elde etmiş durumda. Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Fatih Tekke, imha planını hazırladı. Bordo-mavili takımın derbi hasretine son vermek ve Trabzonspor'un başındaki ilk büyük derbi galibiyetini almak isteyen 48 yaşındaki hoca, zorlu mücadele için kapsamlı bir plan hazırladı. Rakibin etkili oyuncularına karşı özel önlemler üzerinde duran genç teknik adam, hücum hattına ise net bir talimat verdi. İdmanlarda şut çalışmalarına ağırlık veren Tekke'nin, oyuncularından kaleyi gördükleri her pozisyonda denemede bulunmalarını istediği öğrenildi.

İÇ SAHADA BAŞARILI

Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçlarda rakip fileleri sarstı. Papara Park'ta 13 lig maçında 25 gol atan Trabzonspor, maç başına 1.9'luk gol ortalaması yakaladı.

42 GOLE DİREKT ETKİ

Onuachu ve Augusto bu sezon ligde 42 gollük katkı yaptı. 21 gol kaydeden Onuachu ve 11 kez ağları sarsan Augusto, takımın en skorer isimleri oldu. Muçi de 10 golle skor yüküne ciddi katkı verdi.

161 HAFTA SONRA BAŞARABİLİR

Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek 148 hafta sonra ilk kez teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde art arda 5 maç kazanma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavili takım, Galatasaray'ı da yenmesi halinde 161 hafta sonra ilk kez art arda 6 karşılaşma kazanarak en iyi galibiyet serisini gerçekleştirecek.

882 GÜNLÜK 'BÜYÜK' HASRET

Üç büyükler karşısında son galibiyetini 4 Kasım 2023'te F.Bahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek alan Trabzonspor, 882 gün sonra bu karşılaşmalardaki galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak. Fırtına; Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle galibiyet göremedi.

ÜÇ EKSİK VAR, MUÇI BELİRSİZ

Batagov ve Vişça'nın (lisansı aktif edilmedi) sakatlıkları sürüyor, Oulai ise sarı kart cezalısı. Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Muçi dün son idmanda salonda çalıştı. Arnavut futbolcunun durumu bugün belli olacak.

EN BÜYÜK KOZ DURAN TOP

Trabzonspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de duran toplardan en fazla gol bulan takım oldu. Galatasaray ise kalesinde duran top kaynaklı en az gol gören ekip olarak öne çıktı. Bordo-mavililer, bu sezon toplam 21 duran top golü kaydetti. Bu gollerin 9'u kornerden, 8'i penaltıdan, 2'si serbest vuruştan gelirken, kalan skor katkıları taç organizasyonu ve direkt frikiklerden elde edildi.

60 PUANIN 23'Ü BOĞAZ'DAN

Fırtına, Süper Lig'de şu ana kadar elde ettiği 60 puanın 23'ünü İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda topladı. Karadeniz devi, geçtiğimiz sene 6 İstanbul takımıyla oynadığı maçlarda 13 puan elde etmişti.

11 MAÇTA 7 GALİBİYET

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak önemli bir performans sergiledi. Bugün de Cimbom karşısında galip gelerek iyi seriyi devam ettirmek istiyor.

RAKAMLARIN DİLİ

25

Fırtına, bu sezon Süper Lig'in 2. yarısında çıktığı 10 karşılaşmadan 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 25 puan topladı ve 2.5 puan ortalaması yakaladı.

2

Bordo-mavili ekip, ikinci yarıdaki 10 maçta elde ettiği 25 puan ile 3 puanlı sistemde tarihinin en iyi 2. yarı performansına imza atmış oldu.

1

Fırtına ikinci yarıda elde ettiği 25 puanla aynı zamanda bu sezon Trendyol Süper Lig'de ikinci yarıda en çok puan toplayan takım olmayı da başardı

CİMBOM İLE 5. KEZ

Karadeniz devi, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Galatasaray ile 5. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, sarı-kırmızılılar karşısında ligde 2 maçta 1 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Türkiye Kupası finali ve Süper Kupa yarı finalini kaybetti. Trabzonspor, Tekke ile Cimbom'a karşı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

DEV KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI

Bordo mavili taraftarlar, Galatasaray derbisine özel bir koreografi hazırladı. Büyük ses getirmesi beklenen ve bir milyon TL'ye mal olan koreografi için 100 kişilik özel ekip bir haftalık yoğun bir çalışma yaptı. Tüm Türkiye'nin konuşacağı bu koreografinin sızmaması için Papara Park çevresindeki mobeseler bile kapatıldı.

TEKKE'NİN SİFTAHI YOK

Bordo mavilileri şaha kaldıran Fatih Tekke'nin Okan Buruk'a karşı oynadığı maçlarda galibiyet elde edememesi dikkat çekiyor. Bordo mavili teknik adamın, Süper Lig kariyerinde en fazla karşılaşıp mağlup edemediği meslektaşı Okan Buruk oldu. Tekke, Buruk'a karşı çıktığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İSTANBUL'U SEVİYOR

Bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarına rakip olduğu maçların yüzde 64'ünü kazanan Trabzonspor (7/11), daha yüksek bir galibiyet oranını en son 2010/11 sezonunda yakalamıştı (yüzde 90). Bordo-mavililer, Eyüpspor galibiyetiyle birlikte İstanbul ekiplerine karşı etkili performansını sürdürmüştü

2002-04 ARASI 4 YENİLGİ

Karadeniz devi, sarı-kırmızılı rakibinden üst üste 3 ve üzeri iç saha mağlubiyetini yalnızca Nisan 2002 ile Ekim 2004 tarihleri arasındaki dönemde yaşamıştı. Söz konusu süreçte Trabzonspor, Galatasaray'a karşı sahasında üst üste 4 defa mağlup olmuştu.

EVDE 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fırtına, Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 Süper Lig maçında galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, özellikle son iki karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı. Trabzonspor, ezeli rakibine karşı son iç saha galibiyetini 1 Eylül 2018'de 4-0'lık skorla elde etmişti

2021-22'YE GÖZ KIRPIYOR

Trabzonspor, ligde son 5 maçını kazanırken, daha uzun bir galibiyet serisini en son 2021/22 sezonunda yakaladı. Bordo-mavili ekip, şampiyonlukla tamamladığı o sezonda Ekim-Aralık 2021 arasında 8 maçlık galibiyet serisi elde etmişti. Fırtına, Galatasaray'ı da yenerek galibiyet serisini 6'ya yükseltmenin planlarını yapıyor.