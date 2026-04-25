Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Eminevim Ümraniyespor, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.
Eminevim Ümraniyespor'un gollerini 45+3. dakikada Talha Bartu Özdemir, 87. dakikada Doruk Ertuğrul ve 90+4. dakikada Jurgen Bardhi'den gelirken Adana Demirspor'un tek golünü 3. dakikada Ahmet Bolat attı.
Adana Demirspor'da Enes Demirtaş, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Eminevim Ümraniyespor, 46 puana yükselerek 14. sıraya yerleşirken Adana Demirspor -54 puanla ligin son sırasında.