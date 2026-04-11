CANLI | Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Trendyol 1. Lig'de kritik play-off mücadelesi sürüyor. 61 puanla 5. sıradaki Sipay Bodrum FK, sahasında 52 puanlı Özbeyli Bandırmaspor'u ağırlıyor. Bodrum ekibi, taraftarı önünde alacağı galibiyetle play-off biletini matematiksel olarak garantilemek ve ilk 3'e yükselme umudunu canlı tutmak istiyor. Bandırmaspor ise sezonun son haftalarında ilk 5'e girme şansını yakalamak için sahadan mutlaka puanla ayrılmak zorunda. Her iki takım için de son derece önemli olan bu karşılaşma, ligin gidişatını belirleyecek maçlardan biri olacak. Maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri haberimizde.