Son üç sezondur Süper Lig'de zirveyi bırakmayan ve üst üste dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, sahadaki başarısını finansal tablosuna da taşıdı.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki dönemde loca, VIP ve kombine satışlarından 69,4 milyon euro gelir sağladı.
Aynı süreçte ürün satışlarından 88,6 milyon euro gelir elde eden Cimbom, toplamda yaklaşık 158 milyon euroyu kasasına koydu.
1 Aralık 2024-28 Şubat 2025 döneminde 998 bin lira olan satış geliri, bir yıl sonra 4 milyon 629 bin liraya yükseldi. Loca ve VIP gelirleri de benzer şekilde artarak 1 milyon 279 bin liradan 3 milyon 627 bin liraya çıktı.
Tüm bu kalemlerin etkisiyle Galatasaray, son 9 aylık dönemde yaklaşık 734 milyon TL kâr elde etmiş oldu.