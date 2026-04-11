İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya transferde Galatasaray telefonu!
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezon boyuncu forvet arkası mevkiinde problem yaşadı. Bu pozisyonda lkay, Yunus, Sara ve Asprilla seçeneklerini deneyen sarı-kırmızılı ekip, aradığı verimi bulamayınca rotayı Bernardo Silva'ya çevirdi. Yaz ayında sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu için ilk teması İlkay Gündoğan sağladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 11.04.2026 10:29