Spor yazarlarından Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçı yorumları!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor karşılaştı.Siyah-beyazlılar maçtan 4-2'lik zaferle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç gazetesi yazarları, Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçı hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş çok iştahlı coşkulu ön alan baskısı ile başladığı oyunda biz çayımızdan bir yudum alana kadar durumu 2-0 yaptı. Antalyaspor'un sağ tarafını Beşiktaş çok etkili kullandı. Yüksek seviye bir takım olmayan Antalyaspor'un gollerine baktığımızda Beşiktaş'ın savunmasında da özellikle yan toplarda sıkıntıları var. Antlayaspor bu yan toplarla gelmeye çalıştı. Antalyaspor gücü oranında oyunu çirkinleştirmeden açık futbol oynadı. İkinci yarıya Ballet'in nefis vuruşu ile attığı golle başladı. Beşiktaş içerideki maçları seyircisi ile bütünleşerek, Orkun'un liderliğinde, ritimli pas trafiği ve sürekli golü kovalayan bir başka tempoda oynuyor. Beşiktaş keyif veren futboluyla galibiyeti hak etti.
Hakem Adnan Deniz Kayatepe yeni jenerasyonun en iyilerinden. Hızla gelişim gösteren gösterişsiz lakin güven veren bir hakemlik yaptı. Bazı basit temaslara faul çalmasa daha da iyi olacak. Oyunu hissederek, kontrolü elinde tutarak çok iyi performans sergiledi. Tebrikler Deniz Kayatepe, yolun açık olsun. Beşiktaş'ın attığı 2. gol öncesi Erdoğan-Oh mücadelesinde faul yok. Devamında ofsayt yok, gol temiz. Antalyaspor'un attığı golde Ballet açık ofsayt, iptal doğru. 19'da Veysel'in eline gelen topta Beşiktaş, 78'de Olaitan'ın eline gelen topta Antalyaspor penaltı bekledi ama devam kararları doğru.
SİNAN VARDAR-KARTAL'A TESELLİ
Beşiktaş, derbi mağlubiyetinin ardından evinde Antalyaspor'u konuk etti. Tribünlerde yer yer boşluklar vardı ama Beşiktaş, maçın ilk düdüğü itibarıyla sahada boş yer bırakmadı ve golü buldu. Beşiktaş'ta bu sezonun flaş golcülerinden biri olan Orkun Kökçü, çok klas bir şekilde topu ağlara gönderdi. Bu tip maçlarda erken gelen gol, rakibin direncini kırar. Beşiktaş da ilk dakikalarda golü bularak bunu başardı. Ardından son haftalarda yedek kalan Jota sahneye çıktı ve Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. İlk 10 dakikada % 90'a % 10 topla oynama oranıyla Beşiktaş 2-0'ı buldu. Derbi yenilgisi sonrası iştahlı ve iyi bir başlangıç yaptı. Korner: 5, gol: 2. Üçüncü golü ararken kontra ataktan kalesinde golü gördü. Fakat bu sezon izlediğim Beşiktaş adına en iyi ilk yarı performansı oldu.
İlk yarıya iyi başlayan Beşiktaş, ikinci yarıya aynı şekilde başlayamadı. Yine top sağ kanada geldi, Samuel Ballet sezonun en güzel gollerinden birini atarak skoru 3-2'ye getirdi. Soyunma odasından gol yiyerek dönmek Defalarca hem televizyon programlarında hem de gazetede yazılarımda Kartal Kayra Yılmaz'a şans verilmesi gerektiğini belirttim. Çok güzel pres yaptı, topu kazandı, iyi vurdu; dönen topu da Hyeon-Gyu Oh ağlara gönderdi. Aferin Kartal Kayra, böyle devam.
Oh'dan santrfor golleri gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'a geldiğinden beri takipçilik, ters ayak ve tek vuruş özellikleriyle öne çıkıyor. Beşiktaş, Antalyaspor'u rahat bir oyunla yenerken moral buldu. Hedef bu sezon Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kazanmak, gelecek sezon ligde şampiyonluk ise o zaman çok daha fazlası gerek.
TURGAY DEMİR-ALTI GÜZEL GOL
Beşiktaş, Antalya karşısında fırtına gibi başlayıp büyük yıldızı Orkun'la golü bulunca maçın havası, suyu, tadı değişti. Topu alanın kaleye gittiği bir manzara vardı karşımızda. Art arda füzelerin atıldığı ABD-İran savaşı gibi bir şey… Durum 2-0, "Artık maç koptu kopacak" diyorsun; paaat, Antalya bir füze yolluyor… "Ha şimdi Beşiktaş yandı, Antalya bir gol daha bulursa puan kaybı kaçınılmaz" diye düşünmeye başladığın anda Beşiktaş üçüncüyü atıyor. Sonra Antalya bir daha umutlanıyor ve Kartal son pençeyi vuruyor. Futbol muhteşem değildi ama altı güzel golü bir arada izlemek harikaydı. Kaç maçta böyle bir güzellik çıkar ki karşınıza?
Orkun attı, attırdı. Sergen Yalçın'ın "yabancının yabancısı" gözüyle baktığı Jota Silva, hem sol kanadı koridor yaptı, hem ilk golü hazırladı, hem de golünü attı… Sonra mı? Sonra Sergen Hoca ona yine kement attı!.. Ben şaşırdım. Jota benden daha çok şaşırdı. Sempatikliği golcülüğünün çok önünde olan Oh iki gol attı; ikincisi hiç kolay değildi. İyi takip etti, kaleciden kurtuldu ve neredeyse sıfır açıdan, üstelik kale içinde bir Antalyalı varken topu ağlara göndermeyi başardı. Aferin Koreli, seviliyorsun.
Derbiyi son saniye penaltısıyla kaybeden Kartal için bu galibiyet moral oldu. Asllani'yi kesip Kartal'ı o bölgede oynatan Sergen Yalçın, sanki Agbadou'ya da penaltı cezası kesmiş. Tribünler boş gibiydi… Beşiktaş'ta özel olarak izleyici çeken tek isim Orkun. Yani diğer "yıldızlar" yıldız değil; yıldız gibi parlamıyorlar. O zaman oyunu parlatacaksın ki taraftar gelsin. Skorlar da böyle parlak olmalı.