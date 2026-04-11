İşte Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirecek formül!
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta kolundan sakatlık geçiren ve sahalardan uzak kalan Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirebilmek adına sürpriz bir formül geliştirildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını 4 puan farkla önde götüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gözü Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'de.
26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi kolundaki sakatlığı devam eden golcü oyuncu için sürpriz bir formül geliştirildi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre kulüp doktorları, Nijeryalı forvetin sağ kolunu korumak için özel bir zırh tasarlandı. Karbon fiber malzemeden üretilen bu koruyucunun, çeliğe kıyasla beş kat daha dayanıklı olmasına rağmen son derece hafif olduğu ifade ediliyor. Bu sayede Osimhen'in koluna gelebilecek darbelerin etkisi minimuma indirilecek.
Haberin ayrıntısında, FIFA'nın rakibe zarar verebilecek ya da oyuncuyu riske atabilecek ekipmanlara izin vermediği hatırlatıldı. Bu çerçevede, yıldız futbolcunun koluna takılacak aparatın da kurallara tamamen uygun olacağı vurgulandı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta görev alan Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.