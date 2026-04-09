Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu. Puanını 75'e çıkaran Erzurumspor liderliğini sürdürdü. İstanbulspor ise 40 puanla 16. sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



15. dakikada sağ taraftan Ömer Faruk'un ortasına penaltı noktasının solunda iyi yükselen Krstovski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

56. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Murat Cem'in yerden şutunda kaleci Alp uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

84. dakikada ceza yayında topu alan Eren, pasını ceza sahası sol tarafındaki Mustafa'ya aktardı. Mustafa ise kale önünde müsait pozisyondaki Sylla'ya pasını verdi ve bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Araujo (Fahri Kerem Ay dk. 81), Vorobjovas, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dijlan Aydın dk. 74), Vefa Temel (Muhammed Mert dk. 74), Cham (Sambissa dk. 88), Krstovski (Mustafa Sol dk. 81)

Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Özcan Şahan, Demir Mermerci, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Barış Kanbak

Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (İlkan Sever dk. 90+4), Crociata (Sylla dk. 72), Murat Cem Akpınar (Adem Kabak dk. 71), Rodriguez (Fernando dk. 90), Eren Tozlu (Mustafa Yumlu dk. 90)

Yedekler: Erkan Anapa, Hüsamettin Yener, Salih Sarıkaya, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Sylla (dk. 84) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Vefa Temel, Cham, Emrecan Uzunhan (İstanbulspor)