ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK maçı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de play-off yarışı kızışıyor! 35. hafta karşılaşmasında Atko Grup Pendikspor, evinde Arca Çorum FK'yı ağırlıyor. 57 puanla 6. sırada bulunan ev sahibi, geçen hafta Manisa deplasmanında aldığı yenilginin acısını çıkarmak ve play-off şansını güçlendirmek istiyor. Karşısında ise 63 puanla 4. sırada yer alan ve üçüncülük hedefleyen Çorum FK var. Son maçında Bodrum FK ile berabere kalan konuk ekip, zor Pendik deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!