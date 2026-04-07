Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Hatayspor bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı
Hakemler: Melek Dakan, Ömer Tevfik Özkoç, Ferhat Çalar
Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Baran Sarka (Dk. 74 Deniz Aksoy), Engin Can Aksoy (Dk. 18 Sinan Özen), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 85 Ali Yıldız), Seyit Gazanfer (Dk. 85 Ersin Aydemir), Sharif Osman, Chaadaev, Ating (Dk. 75 Ensar Arslan), Yiğit Ali Buz
Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 88 Arda Özkanbaş), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 88 Aykut Sarıkaya), Seyfi Efe Irga (Dk. 46 Muhammed Ergen), Kayra Saygan, Toprak Bayar (Dk. 88 Mert Baş)
Goller: Dk. 5 Osman Kaynak (Kendi kalesine), Dk. 32 Ating, Dk. 83 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 90+3 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 8 Chaadaev (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 66 Yiğit Ali Buz, Dk. 78 Seyit Gazanfer (Atakaş Hatayspor), Dk. 71 Ali Fidan (Adana Demirspor)