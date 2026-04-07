Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında kritik bir mücadele yaşanacak. Küme düşme hattında bulunan Atakaş Hatayspor, sahasında sezonun en çok konuşulan takımı Adana Demirspor'u ağırlıyor. 7 puanla 19. sırada yer alan Hatayspor, ligde kalma mücadelesinde her puan için savaşırken, -54 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor geçen hafta Manisa FK'yı yenerek 32 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Moral bulan konuk ekip, Hatay deplasmanında ikinci galibiyetini alarak çıkış yakalamak istiyor. Güney derbisi niteliğindeki bu kritik karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

TFF 1. Lig'de sezonun en zorlu dönemlerini geçiren iki komşu şehir, prestij mücadelesinde buluşuyor. Ev sahibi Atakaş Hatayspor, bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı ve 7 puanla ligin dibine demir atmış durumda. Mersin'de oynanacak bu maçta, bordo-beyazlılar sezonun ilk 3 puanını alarak taraftarına bir nebze olsun teselli vermek istiyor. Konuk ekip Adana Demirspor tarafında ise geçtiğimiz hafta tarihi bir gün yaşandı. Sezon boyunca yaşadığı puan silme cezaları ve yönetimsel krizlerle sarsılan Mavi Şimşekler, 33. haftada Manisa FK'yı 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Toplamda 3 puan kazansa da eksi puan cezaları nedeniyle -54 puanda kalan Adana ekibi, en azından ligi saha içindeki mücadelesiyle onurlu bir şekilde bitirmeyi hedefliyor. İşte Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçının detayları!

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki kritik Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor mücadelesi 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak.

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da, Melek Dakan'ın düdük sesiyle başlayacak. Dakan'ın yardımcılıklarını Ömer T. Özkoç ve Ferhat Çalar yapacak.

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

