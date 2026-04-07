Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'de play-off yarışının zirvesinde kritik randevu! 62 puanla 4. sırada yer alan Arca Çorum FK ile 60 puanlı en yakın rakibi Sipay Bodrum FK, 34. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Geçen sezon play-off yarı finalinde Süper Lig hayallerinin söndüğü iki ekip, bu kez erken başlayan hesaplaşmada puan farkını korumak ve moral üstünlüğü elde etmek için sahaya çıkıyor. Çorum'da oynanacak maç, sadece 2 puanlık farkla ayrılan takımlar için sezonun kaderini belirleyebilecek nitelikte. Peki Arca Çorum FK - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar!