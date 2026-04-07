Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılardan son olarak Wilfred Ndidi için sakatlık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş son olarak, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Siyah-beyazlılarda bu mücadelede sakatlığı nedeniyle 85. dakikada oyundan çıkan Wilfred Ndidi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı futbolcunun son durumu kulüp tarafından açıklandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.

Wilfred Ndidi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.