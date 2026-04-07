Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! 34. hafta mücadelesinde Manisa FK, sahasında Pendikspor'u ağırlıyor. Geçen hafta Adana Demirspor'a yenilerek moralleri bozulan ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle bu yenilgiyi unutturmak istiyor. 43 puanla 12. sırada yer alan Mansa FK için kritik bir maç. Konuk ekip Pendikspor ise 57 puanla 6. sırada bulunuyor ve play-off yarışında önemli bir virajda. İstikrarlı performansını sürdüren İstanbul temsilcisi, Manisa deplasmanından galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma, ligin geri kalan bölümü için belirleyici olabilir. Maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri haberimizde.

Trenedyol 1. Lig'de sezonun son haftalarına girilirken, Manisa FK ve Pendikspor arasındaki mücadele büyük bir stratejik önem taşıyor. Ev sahibi Manisa ekibi, geçtiğimiz hafta sezonun ilk galibiyetini alan Adana Demirspor'a mağlup olarak taraftarını üzmüştü. Teknik direktör ve futbolcular için bu maç, ligin geri kalanı öncesinde bir "özür" niteliği taşıyor. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi, orta sıralardan yukarı tırmanmak için galibiyet arayacak. Konuk ekip ATKO Grup Pendikspor ise bu sezonun en formda takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. 57 puanla 6. sırada yer alan ve Play-off potasının en güçlü adaylarından olan İstanbul temsilcisi, Hatayspor deplasmanındaki gollü galibiyetin ardından yakaladığı ivmeyi sürdürmek niyetinde. İşte Manisa FK-Atko Grup Pendikspor maçının detayları!

Manisa FK-Atko Grup Pendikspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki kritik Manisa FK-Atko Grup Pendikspor mücadelesi 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak.

Manisa FK-Atko Grup Pendikspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de, Hakan Ülker'in düdüğüyle başlayacak. Ülker'in yardımcılıklarını Enes Biroğlu ve Mehmet Ali Vardar yapacak.

Manisa FK-Atko Grup Pendikspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK-Atko Grup Pendikspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

