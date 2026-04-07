Galatasaray'dan flaş transfer kararı! 20 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray haberi: Sarı kırmızılılarda transfer komitesi ve Okan Buruk'un ortak kararı yönetime iletildi. Asalan'da yaz transfer dönemine dair önemli bir karar alındı. İşte dikkat çeken o karar ve ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 07.04.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 11:10
Galatasaray'da ara transfer döneminde yapılan hamlelerin sezon sonuna doğru nasıl şekilleneceği merak konusu...
Kiralık oyuncularla ilgili değerlendirme süreci hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporları doğrultusunda yol haritasını belirlemeye hazırlanıyor.
LANG VE BOEY
Bu doğrultuda özellikle hücum ve savunma hattına yapılan takviyeler dikkat çekmişti. Takımın ofansif ve defansif gücünü artırmak adına kiralanan Noa Lang ve Sacha Boey için henüz kesin bir karar verilmiş değil.
PERFORMANSLARINA BAĞLI
Yönetimin, bu iki oyuncunun sezon sonuna kadar ortaya koyacağı performansı yakından takip edeceği ve buna göre satın alma opsiyonlarının değerlendirmeye alınacağı öğrenildi
MALİYET BELİRLEYİCİ OLACAK
Öte yandan ekonomik dengeler de alınacak kararlarda belirleyici olacak. Galatasaray'ın, yüksek bonservis bedelleri içeren opsiyonları kullanmadan önce kulübün mali yapısını birlikte değerlendirdiği belirtiliyor. Bu nedenle yönetimin, aceleci bir karar almak yerine sezon sonunu bekleme stratejisi içinde olduğu belirtiliyor.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Ancak kiralık oyuncular arasında aynı sabrın gösterilmeyeceği bir isim de bulunuyor. İspanya La Liga ekiplerinden Girona'dan kadroya katılan kanat oyuncusu Yaser Asprilla için beklentilerin karşılanamadığı görüşü hakim. İstenilen etkiyi yaratamayan futbolcunun performansı, teknik heyet ve yönetim tarafından yeterli görülmedi.
TRABZONSPOR MAÇINDA BİLETİ KESİLDİ
Sarı-kırmızılı forma altında şu ana kadar sınırlı süre alan ve oynadığı dakikalarda skor katkısı sağlayamayan Kolombiyalı oyuncunun, özellikle fiziksel mücadelelerde ve hücum üretkenliğinde beklenen seviyeye çıkamadığı ifade ediliyor. Son oynanan Trabzonspor derbisinde de etkisiz bir görüntü sergilemesi, geleceğiyle ilgili alınacak kararı hızlandırdı.
20 MİLYON EURO
Sabah'ın haberine göre bu gelişmelerin ardından Galatasaray yönetiminin, satın alma opsiyonu 20 milyon euronun üzerinde olan genç futbolcu için bu maddeyi kullanmama yönünde görüş birliğine vardığı öğrenildi.
1.2 MİLYON EURO MAAŞ
22 yaşındaki oyuncu, ocak ayında bedelsiz ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile kiralanmış ve Asprilla'ya sezon sonuna kadar 1.2 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklanmıştı.
KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Genç kanat oyuncusunun sezon sonunda Galatasaray'a veda ederek Girona'ya geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.