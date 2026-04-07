Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. İşte eksikler...

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda oynayacağı erteleme maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda Brezilya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Gabriel Sara, kadroya dahil edildi. İki maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Leroy Sane de kadroda yer aldı.

Kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile birlikte genç stoper Arda Ünyay yer almadı.

Galatasaray, yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yaparken Gabriel Sara takımla birlikte çalışmalara başladı. Abdülkerim Bardakcı, kart cezalısı olmasına rağmen takımla birlikte İzmir'e yolculuk etti." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina