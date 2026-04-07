Victor Osimhen için kararını değiştirdi! Luis Enrique...
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için sıcak gelişmeler yaşanıyor. PSG'nin tecrübeli teknik direktörü Luis Enrique'nin transferde kararını değiştirdiğini İspanyol basını duyurdu. İşte tüm ayrıntılar...
Sarı-kırmızılıların puan kaybının ardından sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in geleceği oldukça merak ediliyor. Galatasaray taraftarı Osimhen'in sahalara dönmesini beklerken transfer iddialarında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
KARARINI DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray forması altında gösterdiği başarılı performansla yıldız oyuncu dünya devlerinin takibine girdi.
27 yaşındaki yıldız için İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique kararını değiştirdi.
Gonçalo Ramos'un performansından memnun kalmaması sonrası kararını gözden geçirmesi dünyaca ünlü teknik adamın kararını değiştirmesinde en büyük etken olduğu aktarıldı.
Tecrübeli teknik adam, Nijeryalı yıldızı 1,5 sene önce veto etmişti. 55 yaşındaki çalıştırıcının transfer kararında değişikliğe gitme kararı aldığı haberde belirtildi.
TRANSFERDE İLGİ BÜYÜK
Atletico Madrid ve Bayern Münih, Victor Osimhen'i takip etmeyi sürdürürken Paris Saint-Germain de transfer yarışına güçlü bir şekilde dahil olduğu ifade edildi.
27 yaşındaki yıldız golcü, tüm kulvarlarda 29 maça çıkıp 19 gol ve 7 asist katkısı verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performansının ardından oyuncu Aslan'ın gönlünde taht kurdu.