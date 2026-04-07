Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 36. haftasında play-off yolundaki en önemli virajlardan birine çıkıyor. Güvenlik gerekçesiyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, eski koçu Dimitris Itoudis'in çalıştırdığı Hapoel Tel Aviv'i devirerek avantajını korumak istiyor. Peki, "Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?" ve "EuroLeague maçı şifresiz mi?" İşte 7 Nisan Salı maçın yayın saati, kanalı ve takımlardaki son durum...
HAPOEL TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi (EuroLeague) 36. hafta mücadelesi 7 Nisan 2026 Salı (Bugün) günü oynanacak. Güvenlik gerekçesiyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Arena 8888'de oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.
HAPOEL TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Mücadeleyi Emilio Perez (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya) ve Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.