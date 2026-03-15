Amed SK-Manisa FK maçı şifresiz izle! Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de Amed SK ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. 31. hafta mücadelesinde ev sahibi Amed SK, son 2 maçtan galibiyetle ayrılarak 61 puanla 3. sırada yer alıyor. Diyarbakır temsilcisi, üst üste 3. galibiyetini alarak konumunu yukarıya taşımak istiyor. Konuk ekip Manisa FK ise 43 puanla 10. sırada yer alıyor ve play-off umutlarını canlı tutmak için kritik bir deplasman galibiyetine ihtiyaç duyuyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan maç öncesinde futbolseverler, "Amed SK-Manisa FK canlı izle" aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, Amed SK-Manisa FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?