Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Serik Spor, Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede Serik Spor, Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Serikspor'un gollerini 1. dakikada Aleksandr Martynov, 15. dakikada Christian Nwachukwu, 38. dakikada Gökhan Altıparmak ve 78. dakikada Raymond Adeola kaydederken Adana Demirspor'un tek golünü ise Kürşat Türkeş Küçük attı.

Bu sonuçla birlikte Serik Spor, son 16 maçta 2. galibiyetini aldı ve ligde 32 puana yükselerek 17. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise -51 puanla ligin son sırasında bulunuyor.