TFF 1. Lig’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler, “Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

Sarıyerspor ile Adana Demirspor, TFF 1. Lig'de kritik bir mücadelede karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumu dikkat çekiyor. Sarıyerspor 31 puanla 16. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise -27 puanla 20. sırada bulunuyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu maç, özellikle küme düşme hattındaki dengeleri değiştirebilecek öneme sahip. "Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta?" ve "Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor. Peki, SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SMS GRUP SARIYERSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor maçı, 23 Şubat Pazartesi günü (bugün) oynanacak.

SARIYERSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak.

SARIYERSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer ile Adana Demirspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

