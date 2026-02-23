Sivasspor ile Sakaryaspor, ligde kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “Sivasspor-Sakaryaspor maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi heyecan giderek artıyor.

Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor, ligde kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi heyecan giderek artıyor. Sivasspor 32 puanla 14. sırada yer alırken, Sakaryaspor ise 24 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip beraberlik serisini sonlandırarak üç puan almak isterken, Sakaryaspor son beş maçtır galibiyet yüzü göremediği kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Mücadele, yayıncı kuruluş ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

SİVASSPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor maçı bugün saat 13:30'da oynanacak.

ÖZBELSAN SİVASSPOR SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig mücadelesi TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

