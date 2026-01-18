Ümraniyespor-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Trendyol 1. Lig’de futbol heyecanı Ümraniyespor ile Serik Belediyespor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı konularını araştırıyor. “Ümraniyespor-Serik Bld. maçı hangi kanalda?” ve “Saat kaçta başlayacak?” soruları maç öncesinde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.