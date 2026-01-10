Sakaryaspor-Bandırmaspor karşı karşıya: Canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar!

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! 20. haftanın kritik randevusunda Sakaryaspor ile Bandırmaspor, Sakarya'da karşı karşıya geliyor. Düşme hattından kurtulmak için her maçı final oynayan Sakaryaspor, 22 puanla 16. sırada bulunuyor ve taraftarının desteğiyle moral arıyor. Hakan Kutlu yönetimindeki takım, evinde kazanarak yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Konuk ekip Bandırmaspor ise 26 puanla 11. sırada yer alıyor ve play-off yarışında söz sahibi olmak için puan kaybetmek istemiyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu mücadelede kim galip gelecek? İşte Sakaryaspor-Bandırmaspor maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...