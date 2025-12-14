Van Spor FK-Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında haftanın en kritik karşılaşmalarından biri Van’da sahne alacak. Son haftalardaki formsuz gidişatını tersine çevirmek isteyen Van Spor FK, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yeniden çıkışa geçmenin yollarını arıyor. Diğer tarafta ise Ümraniyespor da benzer bir motivasyonla Van deplasmanına geliyor. Teknik Direktör Tayfun Albayrak liderliğindeki İstanbul temsilcisi, ligde alt sıralardan uzaklaşmak için kritik bir mücadeleye çıkacak. Peki, Van Spor FK-Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?