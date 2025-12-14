Erzurumspor FK ile Sipay Bodrum FK berabere kaldı!

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK ile Sipay Bodrum FK 2-2 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftaında Erzurumspor FK ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta Erzurumspor FK ile Sipay Bodrum FK 2-2 berabere kaldı.

Erzurumspor FK'nin golleri 8. dakikada Mustafa Yumlu ve 83. dakikada Eren Tozlu'dan gelirken Sipay Bodrum FK'nin gollerini 42. dakikada Fredy ve 47. dakikada Musah Mohammed kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK ve Sipay Bodrum FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 2'şer maça yükseldi. Erzurumspor FK ligde 27 puana yükseldi, Bodrum FK ise 31 puana çıktı.