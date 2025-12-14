Pendikspor-Iğdır FK maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında gözler İstanbul’da oynanacak Pendikspor-Iğdır FK mücadelesine çevriliyor. Son maçında aradığı galibiyeti bulamayan Pendikspor, Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde bu kez taraftarı önünde sahaya çıkacak. Konuk ekip Iğdır FK ise ligde rüzgarı arkasına almış durumda. İbrahim Üzülmez’in liderliğinde üst üste aldığı galibiyetlerle form grafiğini yükselten yeşil-beyazlılar, 28 puanla 6. sırada bulunuyor. Peki, Pendikspor-Iğdır FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Pendikspor-Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, zirve yarışını yakından ilgilendiren Pendikspor-Iğdır FK karşılaşmasına sahne olacak. Son lig mücadelesinde istediği sonucu alamayan Pendikspor, Teknik Direktör Uğur Uçar önderliğinde taraftarı önünde sahaya çıkacak. İbrahim Üzülmez yönetimindeki yeşil-beyazlılar ise ligde üst üste elde ettikleri galibiyetlerle çıkışlarını sürdürüyor. 28 puanla 6. sırada yer alan Doğu ekibi, zorlu Pendik deplasmanından da 3 puan çıkararak galibiyet 4 dört maça çıkarmanın planlarını yapıyor. Peki, Pendikspor-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak Pendikspor-Iğdır FK maçı 14 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

PENDİKSPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadyumu'nda oynanacak Pendikspor-Iğdır FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PENDİKSPOR-IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE