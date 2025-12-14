Erzurumspor FK-Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 17. haftası, kritik hedeflerin çarpışacağı Erzurumspor FK-Bodrum FK karşılaşmasıyla futbolseverlerin radarına giriyor. Ligde istikrarlı bir yükseliş sergileyen Erzurumspor FK, topladığı 26 puanla 7. sırada yer alıyor. Karşı tarafta ise ligin en dengeli ve oturmuş takımlarından biri olan Bodrum FK sahneye çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, 30 puanla 4. sırada bulunuyor. Peki, Erzurumspor FK-Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?