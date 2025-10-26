Amed SK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | CANLI İZLE

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında heyecan dolu bir mücadele sahne alacak: Amed SK, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Sinan Kaloğlu önderliğinde Süper Lig hedefini sürdüren ev sahibi ekip, güçlü rakibini mağlup ederek puanını 22'ye yükseltmeyi ve üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Konuk takım İstanbulspor ise kritik deplasmanda hata yapmadan sahadan 3 puanla ayrılmayı planlıyor. 15 puana ulaşarak ligde yükselişe geçmek isteyen İstanbul temsilcisi, sahada disiplinli ve etkili bir oyun sergilemeye hazırlanıyor. Peki, Amed SK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AMED SK-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Amed SK-İstanbulspor maçı 26 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

AMED SK-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amed SK-İstanbulspor maçı beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

