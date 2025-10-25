Pendikspor - Serik Spor maçı ŞİFRESİZ İZLE | Pendikspor - Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig'de zirve yarışı her geçen gün kızışırken 5. sıradaki Pendikspor, Serik Spor'u konuk edecek. Evinde oynadığı 4 maçta 4 galibiyet elde eden ev sahibi, bu maçta 3 puan alması halinde zirveye yerleşebilir. Serik Spor ise bu sezon deplasmanda 3 galibiyet aldı. Son 4 maçtır galibiyet alamayan konuk ekip, mutlak 3 puan elde etmek için sahaya çıkacak. Peki Pendikspor - Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?