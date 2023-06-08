Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı dev maç Akhisar Stadyumu'nda oynanacak ve Abdülkadir Bitigen maçta düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE