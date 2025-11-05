Marsilya - Atalanta maçı detayları | Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında, evinde Atalanta'yı konuk ediyor. İki ekibin de ikinci galibiyetini arayacağı karşılaşma öncesinde ev sahibi takım 3 puanla 22. sırada yer alırken konuk ekip ise elde ettiği 1 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle hanesine 4 puan yazdırarak 19. sıraya yerleşti. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?