INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK | Twitter'daki gibi olacak

Milyonlarca kullancısı olan sosyal medya platformu Instagram'a yeni bir özellik geliyor. Buna göre öne çıkanlarınızdaki gönderileri yeniden paylaşmak mümkün olacak. İşte ayrıntılar...

Sosyal medya platformu Instagram, diğer uygulamalardan farklı olarak başkasının içeriğini yeniden paylaşmak için oldukça zor yollar sunuyor. Ancak son haberlere göre platform, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

INSTAGRAM, 'RETWEET' BENZERİ ÖZELLİKLE GELİYOR

ShiftDelete'in haberine göre; Instagram'ın yeniden paylaşım özelliği, geçen gün sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından gündeme geldi. Ardından Instagram'ın ana şirketi Meta bunu onayladı. Twitter'daki Retweet özelliğine benzer olacak olan bu özellik, gönderilerin viral olmasında daha da etkili olacak.

Yeni Repost özelliği ilk olarak uygulama araştırmacısı Alessandra Paluzzi tarafından mayıs ayında fark edildi. Bu hafta ise Matt Navarra, Instagram başkanı Adam Mosseri'nin profilinde yeni bir Repost sekmesinin ekran görüntüsünü yayımladı.